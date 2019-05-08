Почему малый бизнес не растет

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Малый и средний бизнес в России распространен гораздо меньше, чем в среднем в мире, не говоря уже о Китае, Европе или США, подсчитал Сбербанк в своем исследовании «Развитие малого и среднего бизнеса в России», объясняя это слабой склонностью россиян к предпринимательству. Но причины едва ли чисто психологические: с куда большей вероятностью дело в условиях ведения бизнеса и нежелании предпринимателей выходить из тени.

По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в августе 2018 г. – марте 2019 г. количество активных компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) в России выросло на 0,3%, годом ранее темпы роста были куда выше: 11,8% за тот же период (расчеты сделаны на основе данных реестра МСП от ФНС и банковских транзакций и учитывают компании, даже если у них нет счетов в Сбербанке). Сбербанк объясняет цифры стабилизацией ситуации после быстрого восстановления активности компаний в 2017–2018 гг. Но и тот бурный прирост был больше бумажный, он пришелся на период, когда был принят ряд нормативно-правовых актов по легализации неформального сектора экономики, напоминает директор Института соцполитики ВШЭ Лилия Овчарова, что и привело к разовому всплеску в статистике. Минимальный рост в 2018–2019 гг. – следствие переконфигурации, считает вице-президент «Опоры» Вячеслав Корочкин: примерно в 50 регионах сократилось число МСП, но в большинстве регионов микропредприятий стало больше.