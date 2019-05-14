Как устроить жизнь в Stalin House

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Яндекс.Карты

«Все вдруг так заинтересовались этим «Сталином», а мы его уже два года строим! Хотя и хорошо, что такое внимание, продажи лучше пошли», – говорит сотрудница отдела продаж «Ренессанс и к», новосибирской строительной компании, которая придумала Stalin House, административное здание. Это все из-за памятника Сталину в городе, продолжает она, пока о памятнике не рассказали, все было тихо.

Сейчас в Stalin House – уже остекление и разводка электрики и водоснабжения, сообщил другой сотрудник отдела продаж: дом готов процентов на 85–90, реализация идет успешная.