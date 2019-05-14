Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4812 от 15.05.2019 под заголовком: Stalin House

Как устроить жизнь в Stalin House

Кафе «Пайка», лаунж «Пересылка», лофт «ГУЛАГ», апартаменты «Берия» и пентхаус «Генералиссимус»

«Все вдруг так заинтересовались этим «Сталином», а мы его уже два года строим! Хотя и хорошо, что такое внимание, продажи лучше пошли», – говорит сотрудница отдела продаж «Ренессанс и к», новосибирской строительной компании, которая придумала Stalin House, административное здание. Это все из-за памятника Сталину в городе, продолжает она, пока о памятнике не рассказали, все было тихо.

Сейчас в Stalin House – уже остекление и разводка электрики и водоснабжения, сообщил другой сотрудник отдела продаж: дом готов процентов на 85–90, реализация идет успешная.

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Комментарии
Гадюкин
14:23 15.05.2019
Секрет успеха просталинской пропаганды - в тотальном незнании истории. Все накормлены броскими лозунгами, типа "Сталин выиграл войну", "При Сталине был порядок", "Тогда все были равны", "Страну подняли", и другими; повторяют их, как болванчики, хотя за ними только глянцевая пропаганда и ни грамма правды (для тех, кто действительно знаком с материалом). И да, многие архивы до сих пор закрыты (что, опять же, о многом говорит и ясно указывает правопреемниками кого позиционируют себя нынешние), но и открытых источников - более чем! Но, увы. Многие живут по принципу "не знаю, и знать не хочу". И продолжают повторять лозунги за пропагандистами.
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