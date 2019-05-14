Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4812 от 15.05.2019 под заголовком: Stalin House
Как устроить жизнь в Stalin House
Кафе «Пайка», лаунж «Пересылка», лофт «ГУЛАГ», апартаменты «Берия» и пентхаус «Генералиссимус»
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«Все вдруг так заинтересовались этим «Сталином», а мы его уже два года строим! Хотя и хорошо, что такое внимание, продажи лучше пошли», – говорит сотрудница отдела продаж «Ренессанс и к», новосибирской строительной компании, которая придумала Stalin House, административное здание. Это все из-за памятника Сталину в городе, продолжает она, пока о памятнике не рассказали, все было тихо.
Сейчас в Stalin House – уже остекление и разводка электрики и водоснабжения, сообщил другой сотрудник отдела продаж: дом готов процентов на 85–90, реализация идет успешная.
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