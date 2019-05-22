Эрдоган против ультиматума

Резкий тон Вашингтона может привести как к уступкам Анкары, так и к обострению отношений США и Турции

Ультиматум США Турции с угрозами жестких санкций в случае закупки Анкарой российских вооружений наглядно иллюстрирует особенности стиля внешней политики администрации Трампа и растущее недовольство Вашингтона взаимоотношениями с Анкарой. Но исход не предопределен: крайне резкий тон может вызвать у Реджепа Эрдогана как уступки США, так и дальнейшее обострение двухсторонних отношений.

В среду телеканал CNBC сообщил, что США потребовали от Турции в двухнедельный срок отказаться от российских комплексов ПВО С-400, договор о поставке которых Москва и Анкара заключили в сентябре 2017 г. Представитель минобороны США Эрик Пэхон сообщил ТАСС, что приобретение Турцией С-400 вызовет «тяжкие последствия» для оборонного сотрудничества США и Турции. Речь идет о возможном отказе от продажи Турции новейших истребителей-бомбардировщиков F-35 и ряде других санкций в военно-технической сфере. Россия поддержала Турцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает ультиматумы непозволительными, и отметил, что Москва и Анкара считают сделку завершенной.

Резкий тон Вашингтона отражает нынешнюю внешнеполитическую линию Трампа, делающего ставку на силу в дипломатии. С-400 – лишь повод продемонстрировать недовольство США турецкой позицией по ближневосточным проблемам, в том числе по Сирии, считает эксперт по международным отношениям Владимир Фролов. В свою очередь упорство Анкары вызвано ее претензиями по северу Сирии, в том числе поддержкой американцами курдов.

Ультимативный тон Вашингтона ставит Эрдогана перед трудным выбором. Уступка США будет означать для политика, делающего ставку на образ лидера великой державы, не поддающегося давлению извне, проигрыш и утрату поддержки части населения, поэтому возможно, что Эрдоган пойдет на принцип, говорит политолог Алексей Малашенко. Однако Эрдоган при всем желании противостоять «диктату Запада» весьма прагматичен и не раз демонстрировал способность к лавированию. Он видит, что ухудшение экономической ситуации и падение курса лиры уже вызвало снижение уровня его поддержки, проявившееся на мартовских местных выборах, и опасается, что обострение отношений с США чревато углублением внутриполитических проблем, которое не удастся компенсировать мобилизационной риторикой и призывом сдавать доллары, отмечает завсектором Турции Института востоковедения РАН Наталья Ульченко. В этой ситуации турецкий лидер попытается максимально оттянуть момент ответа и найти вариант уступки США, наносящий минимальный ущерб престижу Анкары.