Молодо и скептично

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Российская молодежь в городах-миллионниках сильнее включена в глобальные тренды, чем в повестку старших поколений в России, она куда больше открыта миру, показало исследование Deloitte. Большинство общемировых тенденций проявляется у россиян даже сильнее, чем у их сверстников по всему миру.

Исследование подготовлено на основе опроса, проведенного в конце 2018 г. Deloitte опросила 13 416 человек из 42 стран мира – так называемое поколение Y, представители которого родились между январем 1983 г. и декабрем 1994 г. (24–35 лет на момент проведения опроса). В эту выборку попали и россияне, 301 человек (выборка аналогична другим странам), в основном из городов-миллионников европейской части страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, пояснили в «Делойт» СНГ.