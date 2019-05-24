От редакции
Статья опубликована в № 4819 от 24.05.2019 под заголовком: Поколение скептиков

Молодо и скептично

Поколение 24-35-летних россиян включено в глобальные тренды сильнее, чем в повестку старших поколений

Российская молодежь в городах-миллионниках сильнее включена в глобальные тренды, чем в повестку старших поколений в России, она куда больше открыта миру, показало исследование Deloitte. Большинство общемировых тенденций проявляется у россиян даже сильнее, чем у их сверстников по всему миру.

Исследование подготовлено на основе опроса, проведенного в конце 2018 г. Deloitte опросила 13 416 человек из 42 стран мира – так называемое поколение Y, представители которого родились между январем 1983 г. и декабрем 1994 г. (24–35 лет на момент проведения опроса). В эту выборку попали и россияне, 301 человек (выборка аналогична другим странам), в основном из городов-миллионников европейской части страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, пояснили в «Делойт» СНГ.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике