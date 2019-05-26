Пациент платит дважды

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Все больше россиян считают, что качественную медицинскую помощь можно получить, только заплатив за нее из своего кармана, что свидетельствует не столько о запросе на качественные медуслуги, сколько о невозможности их получить в государственной системе здравоохранения.

Качественные медуслуги можно получить только за деньги, заплатив врачу «в руки» или через кассу медучреждения, – в апреле 2019 г. так считало 37% опрошенных ФОМом, 34% – в апреле 2018 г. Те, кто считает, что качественную медпомощь можно получить и бесплатно, пока в большинстве, но их доля за год сократилась с 56 до 52%. Изменение незначительное, но указывает на тенденцию ко все большей коммерциализации медицины, которую подтверждает и майский опрос ВЦИОМа: с 2014 г. доля обращающихся в платные поликлиники или больницы в случае заболевания увеличилась в 2,5 раза – с 6 до 15% опрошенных.