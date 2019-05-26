От редакции
Статья опубликована в № 4820 от 27.05.2019 под заголовком: Пациент платит дважды

Пациент платит дважды

Доля россиян, которые считают качественной только платную медицину, растет

Все больше россиян считают, что качественную медицинскую помощь можно получить, только заплатив за нее из своего кармана, что свидетельствует не столько о запросе на качественные медуслуги, сколько о невозможности их получить в государственной системе здравоохранения.

Качественные медуслуги можно получить только за деньги, заплатив врачу «в руки» или через кассу медучреждения, – в апреле 2019 г. так считало 37% опрошенных ФОМом, 34% – в апреле 2018 г. Те, кто считает, что качественную медпомощь можно получить и бесплатно, пока в большинстве, но их доля за год сократилась с 56 до 52%. Изменение незначительное, но указывает на тенденцию ко все большей коммерциализации медицины, которую подтверждает и майский опрос ВЦИОМа: с 2014 г. доля обращающихся в платные поликлиники или больницы в случае заболевания увеличилась в 2,5 раза – с 6 до 15% опрошенных.

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