Кому отдать дивиденды Сбербанка

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На днях председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, предложила вновь начать учитывать дивиденды Сбербанка (владеет 50% плюс 1 акция) в своих доходах, как это было раньше, когда регулятор отправлял 75% своей прибыли в бюджет. Все изменилось два года назад – ровно с того момента, как ЦБ занялся санациями банков самостоятельно, что оказалось мероприятием крайне затратным и убыточным. Тогда было решено: чтобы не проедать хорошие дивиденды Сбербанка (а в этом году госбанк вновь поставил рекорд и заплатил акционерам 361,3 млрд руб.), нужно поменять закон и распределять их не через прибыль ЦБ, а отправлять напрямую в бюджет. В противном случае Минфин не получил бы ничего – все доходы ЦБ съедаются резервами, он их вынужден создавать из-за того, что часть профинансированных им в ходе санации банков имеют невозвратные и некачественные активы: таковы правила бухучета.

Так и было сделано, и ЦБ начал спокойно показывать убытки: 435,3 млрд руб. за 2017 г., 434,7 млрд руб. за 2018 г. В условиях, когда дивиденды первого банка страны идут мимо баланса ЦБ, это мало на что влияет: ЦБ – эмиссионный центр, а не коммерческий банк, стремящийся к максимизации своих заработков. На санации через Фонд консолидации банковского сектора ЦБ направил 2,3 трлн руб., из них 800 млрд руб. вложил в капитал банков, привела последние данные Набиуллина. Влияние эмиссии на инфляцию она оценила как незначительную – 0,1%.