От редакции
Статья опубликована в № 4821 от 28.05.2019 под заголовком: Храмовая прогрессия

Храмовая прогрессия

Церковное строительство идет ударными темпами, но не всегда общество воспринимает это как благо

Церковное строительство в России переживает бум – новые православные храмы строятся ударными темпами. Интересы РПЦ и крупного бизнеса тут совпадают, но граждане все чаще оказываются недовольными: церкви регулярно претендуют на важные для них общественные пространства.

26 мая патриарх Кирилл сообщил, что РПЦ строит в среднем по три храма в сутки, или 30 000 храмов за 10 лет. Позже председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда исправил ошибку, уточнив, что речь идет о 9386 новых храмах – рост на 32%: с 29 263 в начале 2009 г. до 38 649 церквей и иных молитвенных помещений, в которых совершается литургия, в начале 2019 г.

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