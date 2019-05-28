Статья опубликована в № 4821 от 28.05.2019 под заголовком: Храмовая прогрессия
Храмовая прогрессия
Церковное строительство идет ударными темпами, но не всегда общество воспринимает это как благо
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Церковное строительство в России переживает бум – новые православные храмы строятся ударными темпами. Интересы РПЦ и крупного бизнеса тут совпадают, но граждане все чаще оказываются недовольными: церкви регулярно претендуют на важные для них общественные пространства.
26 мая патриарх Кирилл сообщил, что РПЦ строит в среднем по три храма в сутки, или 30 000 храмов за 10 лет. Позже председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда исправил ошибку, уточнив, что речь идет о 9386 новых храмах – рост на 32%: с 29 263 в начале 2009 г. до 38 649 церквей и иных молитвенных помещений, в которых совершается литургия, в начале 2019 г.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}