Статья опубликована в № 4822 от 29.05.2019 под заголовком: Жалобы наверх и в никуда

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Опрос Федеральной службы охраны (ФСО), проведенный для бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который представил его результаты Владимиру Путину, подтверждает очевидное: все больше экспертов и предпринимателей считают ведение бизнеса в России небезопасным. Главная причина – силовики, давление которых на бизнес не ослабевает.

Закрытый опрос проводился в апреле 2019 г. в 37 регионах; выборка небольшая – 181 эксперт и 211 предпринимателей, подвергшихся уголовному преследованию, но в целом его результаты и выводы омбудсмена подтверждают то, о чем предприниматели давно говорят во всеуслышание. Во-первых, бизнес в России становится все более опасным занятием. В 2017 г. 57,1% экспертов не считали ведение бизнеса в России безопасным, в 2019 г. – 69,2%. Среди опрошенных предпринимателей так сейчас считают и вовсе 84,4%. Во-вторых, недоверие к правоохранителям и судебной системе растет. Российское законодательство не предоставляет достаточные гарантии для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования: в 2018 г. так считали 70,5% экспертов, в 2019 г. – 70,7%. В 2017 г. не доверяли правоохранителям 54% респондентов ФСО, в 2019 г. – 66,7%. Среди экспертов 66,9% не считают правосудие в России независимым и объективным.