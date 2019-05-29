Жалобы наверх и в никуда
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Опрос Федеральной службы охраны (ФСО), проведенный для бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который представил его результаты Владимиру Путину, подтверждает очевидное: все больше экспертов и предпринимателей считают ведение бизнеса в России небезопасным. Главная причина – силовики, давление которых на бизнес не ослабевает.
Закрытый опрос проводился в апреле 2019 г. в 37 регионах; выборка небольшая – 181 эксперт и 211 предпринимателей, подвергшихся уголовному преследованию, но в целом его результаты и выводы омбудсмена подтверждают то, о чем предприниматели давно говорят во всеуслышание. Во-первых, бизнес в России становится все более опасным занятием. В 2017 г. 57,1% экспертов не считали ведение бизнеса в России безопасным, в 2019 г. – 69,2%. Среди опрошенных предпринимателей так сейчас считают и вовсе 84,4%. Во-вторых, недоверие к правоохранителям и судебной системе растет. Российское законодательство не предоставляет достаточные гарантии для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования: в 2018 г. так считали 70,5% экспертов, в 2019 г. – 70,7%. В 2017 г. не доверяли правоохранителям 54% респондентов ФСО, в 2019 г. – 66,7%. Среди экспертов 66,9% не считают правосудие в России независимым и объективным.
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