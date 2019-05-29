От редакции
Статья опубликована в № 4822 от 29.05.2019 под заголовком: Планы на детей мигрантов

Почему России нужны дети мигрантов

Для достижения поставленной президентом задачи устойчивого естественного роста населения стране нужно резко нарастить число мигрантов – потенциальных родителей

Сохранить численность населения России на нынешнем уровне можно только в случае резкого наращивания числа мигрантов, что так же маловероятно, как и существенный рост рождаемости: подсчеты демографов ставят под вопрос реалистичность задач майского указа.

Увеличение численности населения России – одна из приоритетных идей Владимира Путина, первый параграф майского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития до 2024 г.», где достижение устойчивого естественного роста значится первым пунктом. Но выполнить эту задачу крайне сложно: снижение числа женщин в детородном возрасте из-за демографических тенденций вряд ли удастся компенсировать повышением коэффициента рождаемости, который в 2015–2018 гг. уменьшился с 1,77 до 1,61, – эффективность стимулирующих мер ограничена.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике