Почему России нужны дети мигрантов
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Сохранить численность населения России на нынешнем уровне можно только в случае резкого наращивания числа мигрантов, что так же маловероятно, как и существенный рост рождаемости: подсчеты демографов ставят под вопрос реалистичность задач майского указа.
Увеличение численности населения России – одна из приоритетных идей Владимира Путина, первый параграф майского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития до 2024 г.», где достижение устойчивого естественного роста значится первым пунктом. Но выполнить эту задачу крайне сложно: снижение числа женщин в детородном возрасте из-за демографических тенденций вряд ли удастся компенсировать повышением коэффициента рождаемости, который в 2015–2018 гг. уменьшился с 1,77 до 1,61, – эффективность стимулирующих мер ограничена.
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