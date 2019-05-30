От редакции
Статья опубликована в № 4823 от 30.05.2019 под заголовком: ВАК минус «Диссернет»

ВАК минус «Диссернет»

В новый состав Высшей аттестационной комиссии не попали многие борцы с некачественными и липовыми диссертациями

Изменения в составе Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и ее президиума сужают возможности общественных активистов бороться с липовыми и некачественными диссертациями бюрократов по официальным каналам, но едва ли оградят научные работы чиновников от пристального внимания научной общественности.

На днях правительство изменило состав ВАК и ее президиума (139 и 84 человека соответственно), он обновился на 70%, что больше предусмотренной положением о комиссии 50%-ной ротации раз в три года. Но сейчас масштаб ротации не очень радует. В новом составе ВАК и ее президиуме – инстанциях, которые должны быть окончательным фильтром, отсеивающим негодные работы, – по мнению научного сообщества, оказалось меньше последовательных борцов с недобросовестными работами, чем раньше.

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