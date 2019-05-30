Подходит ли язык советского закона для закона 2019 года
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В мае правительство представило новый законопроект о контроле. Этот документ изменит правила игры для всего делового сообщества, поэтому сейчас идут активные публичные и экспертные обсуждения законопроекта. Очевидно, что общие положения и формулировки конкретных статей еще будут уточняться и корректироваться. Однако законопроект уже можно оценить по одному критерию, не имеющему отношения к его смыслу.
Обсуждая реформу контрольно-надзорной деятельности и «регуляторную гильотину» на Петербургском международном юридическом форуме, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко рассказал, что разработчики проекта при написании ориентировались на «советский» Уголовно-процессуальный кодекс как на методологический образец и пример хорошей юридической техники: «Нет смысла изобретать велосипед, ведь с точки зрения юридической техники качество тех законов было, наверное, все-таки безупречным» (цитата по РБК).
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}