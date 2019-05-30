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Статья опубликована в № 4823 от 30.05.2019 под заголовком: Язык советского закона для 2019 г.

Подходит ли язык советского закона для закона 2019 года

Юрист Денис Савельев и экономист Дмитрий Скугаревский о новых ориентирах для законодателей

В мае правительство представило новый законопроект о контроле. Этот документ изменит правила игры для всего делового сообщества, поэтому сейчас идут активные публичные и экспертные обсуждения законопроекта. Очевидно, что общие положения и формулировки конкретных статей еще будут уточняться и корректироваться. Однако законопроект уже можно оценить по одному критерию, не имеющему отношения к его смыслу.

Обсуждая реформу контрольно-надзорной деятельности и «регуляторную гильотину» на Петербургском международном юридическом форуме, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко рассказал, что разработчики проекта при написании ориентировались на «советский» Уголовно-процессуальный кодекс как на методологический образец и пример хорошей юридической техники: «Нет смысла изобретать велосипед, ведь с точки зрения юридической техники качество тех законов было, наверное, все-таки безупречным» (цитата по РБК).

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