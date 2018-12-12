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Статья опубликована в № 4716 от 13.12.2018 под заголовком: Чем Конституционный суд отличается от Льва Толстого

Чем Конституционный суд отличается от Льва Толстого

Юрист Денис Савельев о том, почему юристам надо писать просто
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Конституции России исполнилось 25 лет. Толковать ее и проверять конституционность законов призван Конституционный суд (КС). В логике демократического устройства власти он выносит суждения о должном, справедливом и законном, важные для общества. При этом логично ожидать, что его решения и аргументация будут ясными, понятными всем и убедительно написанными. Но оказывается, что акты КС – одни из самых сложно составленных правовых документов.

Сложность текста можно оценивать с разных позиций: по объему и структуре, по сложности терминов. Что такое сложный юридический текст? В обычных условиях, например когда речь идет об обучении языку, текст можно считать более сложным для восприятия, если он содержит множество разнообразных слов. Проще будет тот текст, в котором такое разнообразие меньше. Однако в текстах правовых актов мы наблюдаем иную картину: множество формальных повторов одних и тех же слов, обозначающих субъектов права и различные юридические термины, мешают восприятию смысла предложения. Тут уменьшение разнообразия не только не приводит к упрощению текста, но и вызывает обратный эффект.

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