Мечты о настоящей загранице

Чем менее доступен отдых в дальнем зарубежье, тем он желаннее для россиян

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Выветривание крымского эффекта нашло свое отражение и в туристических предпочтениях россиян: доля желающих отдохнуть в странах дальнего зарубежья среди россиян в этом году резко подскочила, выбирающих Крым – сократилась, пусть и не так заметно. «Настоящая» заграница за пределами экс-СССР обретает черты все более недоступного и потому все более желанного места отдыха, куда россияне отправились бы, будь у них достаточно денег.

Если была бы возможность выбора и необходимые деньги, самая большая группа респондентов ВЦИОМа – 39% – в 2019 г. предпочла бы отдыхать в «настоящей» загранице (прежде – 21%). Этот вариант выбирает половина молодежи, после 44 лет доля желающих снижается. А вот тех, кто выбрал бы Крым, уменьшилась с 37% в 2016–2018 гг. до 31% в 2019 г. (меньше всего их среди респондентов 18–24 лет – 25% – и относительно небедных людей). Как, впрочем, и российское побережье Черного моря: доля выбирающих Сочи, Туапсе, Анапу как отдых мечты – при наличии денег – упала с 33 до 26%.