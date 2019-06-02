Как повысить доверие к декларациям
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Десять лет назад российские чиновники стали декларировать доходы и имущество. Первый цикл публикации антикоррупционных деклараций запустил Дмитрий Медведев во время своего президентства – тогда это стало важным элементом антикоррупционной кампании. Но сегодня соцопросы показывают катастрофически низкий уровень доверия граждан к системе декларирования – 3%. Означает ли это, что институт декларирования доходов и имущества в России так и не заработал? Только что закончился десятый, юбилейный, цикл публикации антикоррупционных деклараций – это хороший повод посмотреть на то, как работает система и что в ней нуждается в реформе, которая, на мой взгляд, давно назрела.
Публичное антикоррупционное декларирование в разных формах существует в ста с лишним странах мира. Раскрытию могут подлежать доходы и их источники, недвижимое имущество, транспортные средства, накопления на банковских счетах и в наличности, ценная собственность (ювелирные изделия, произведения искусства), а также различные интересы в виде аффилированности с коммерческими и некоммерческими организациями, информация о родственниках. Различия обусловлены местными особенностями правовой системы и традициями, территориальной организацией, политической ситуацией и др.
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