От редакции
Статья опубликована в № 4825 от 03.06.2019 под заголовком: Социология и конъюнктура

Социология и конъюнктура

Политизация социологических исследований ради получения более оптимистических результатов доверия Владимиру Путину бьет по всей отрасли

Замена ВЦИОМом одного опроса о доверии Владимиру Путину на другой могла быть воспринята экспертами менее критично, если бы это произошло в другое время – не тогда, когда уровень доверия президенту, и так низкий, бьет антирекорды. Политизация социсследований ради психологически более выигрышных результатов дискредитирует и ВЦИОМ, и всю индустрию в целом, снижая уровень доверия к результатам опросов.

Данные майских опросов ВЦИОМа о доверии политикам вышли неутешительными: 20–26 мая, отвечая на открытый вопрос (т. е. без предложенных фамилий), о доверии Путину в решении государственных вопросов сообщили 30,5% респондентов. Это новый антирекорд, предыдущий был установлен неделю назад (31,7%) – минимум с 2006 г. (более ранних данных на сайте ВЦИОМа нет). Пресс-секретарь Путина в ответ попросил социологов пояснить, почему уровень доверия президенту падает, а электоральный рейтинг растет. ВЦИОМ ответил публикацией 31 мая нового опроса с закрытым вопросом «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?». Результат, по словам гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, «сенсационный»: доверяют уже 72,3% – и это настоящий, по мнению Федорова, уровень доверия.

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Комментарии
Brainsуs
06:03 03.06.2019
Вообще говоря, независимые системы оценки нужны в первую очередь самим правителям, чтобы не подрывать доверие населения. Все прекрасно понимают, что зависимые от начальства конторы могут сляпать любую, угодную текущим властям цифру. Равно как и оппозиционные правительству организации при определенных условиях могут сфабриковать неугодную правительству результаты. Понятно, например, что от постановки вопроса зависит и ответ. Имеет значение и методика опроса, отбор опрашиваемых и т.д. Там есть простор для манипуляций и фабрикаций, что прекрасно понимают и власти, и население. Так что ко всяческим опросам в любом случае нужно относится с большой осторожностью, и в этом нет никакого откровения.
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