Социология и конъюнктура

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Замена ВЦИОМом одного опроса о доверии Владимиру Путину на другой могла быть воспринята экспертами менее критично, если бы это произошло в другое время – не тогда, когда уровень доверия президенту, и так низкий, бьет антирекорды. Политизация социсследований ради психологически более выигрышных результатов дискредитирует и ВЦИОМ, и всю индустрию в целом, снижая уровень доверия к результатам опросов.

Данные майских опросов ВЦИОМа о доверии политикам вышли неутешительными: 20–26 мая, отвечая на открытый вопрос (т. е. без предложенных фамилий), о доверии Путину в решении государственных вопросов сообщили 30,5% респондентов. Это новый антирекорд, предыдущий был установлен неделю назад (31,7%) – минимум с 2006 г. (более ранних данных на сайте ВЦИОМа нет). Пресс-секретарь Путина в ответ попросил социологов пояснить, почему уровень доверия президенту падает, а электоральный рейтинг растет. ВЦИОМ ответил публикацией 31 мая нового опроса с закрытым вопросом «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?». Результат, по словам гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, «сенсационный»: доверяют уже 72,3% – и это настоящий, по мнению Федорова, уровень доверия.