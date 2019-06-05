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Статья опубликована в № 4827 от 05.06.2019 под заголовком: Вещь недели: Кишечная палочка

Кто в ответе за кишечную палочку

Рестораторы предлагают взять на себя контроль за качество еды – ведь им отвечать за это рублем и репутацией

Российский ресторанный бизнес хочет ограничить Роспотребнадзор в праве внепланово проверять предприятия питания и лишить его статьи дохода от этих проверок. На днях в службу поступила Концепция санитарно-эпидемиологического надзора, документ несколько месяцев готовили Федерация рестораторов и отельеров России и «Опора России». Там все просто: рестораторы хотят сократить действующие Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН) до минимальных, причем они должны носить рекомендательный характер, а надзор за ресторанами предлагается свести к проверке соблюдения требований техрегламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Концепция содержит описания понятий пригодной для употребления пищевой продукции, ее производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации. Приоритетом контроля, считают рестораторы, должен стать результат – готовое блюдо, а не процесс его приготовления.

Но главное, на мой взгляд, то, что владельцы бизнеса должны сами контролировать свои заведения: предоставлять в независимые лаборатории пробы готовых блюд, заготовок и полуфабрикатов, соскобов с кухонных поверхностей и проч. для оценки микробиологических результатов. По действующему СанПиНу еда с присутствием патогенных групп микроорганизмов, например кишечной палочки, запрещена к употреблению. Вроде бы все правильно. Ну кто из нас хотел бы эту палочку употребить? Страшно. А сейчас я открою секрет: мы ее все потребляем, причем каждый день. Потому что она везде! Да-да, везде! Прополоскали вы ягодку или яблочко под краном – думаете, все палочки смыли? Ан нет. Дело в том, что стерильной еды не бывает. И главная проблема вовсе не в ее, палочки, наличии, а в концентрации и типе. Большинство штаммов кишечной палочки безвредны, однако есть один ее мерзкий серотип – O157:H7, он может вызывать тяжелые пищевые отравления у людей и животных, это вам любой доктор расскажет.

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05:01 05.06.2019
Молодец)
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