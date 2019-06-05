Работа для будущих пенсионеров

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Занятость россиян предпенсионного возраста за последние 10 лет существенно выросла вследствие демографических и экономических причин почти во всех секторах рынка труда. Она трансформировалась из-за изменений в структуре экономики, но пожилые работники чаще молодых остаются в традиционных отраслях хозяйства. Повышение пенсионного возраста вряд ли вызовет существенный рост безработицы среди работников старших возрастов, но может повысить их занятость на неквалифицированных рабочих местах, зарплата на которых будет ненамного выше пенсии.

Ростислав Капелюшников и Анна Лукьянова из Высшей школы экономики проанализировали на основе данных ежегодных обследований рабочей силы изменения отраслевой и профессиональной структуры занятости российских работников предпенсионного и пенсионного возрастов в 2005–2017 гг. Уровень занятости в целом по экономике в эти годы увеличился на 4,4 процентного пункта (п. п.), а темпы ее роста среди работников старшего, в том числе предпенсионного возраста оказались сопоставимы или даже выше средних. В частности, ее уровень среди женщин прежнего предпенсионного возраста (50–54 года) увеличился на 6,6 п. п. до 83%, а среди мужчин «старого» предпенсионного возраста (55–59 лет) – на 4,4 п. п. до 86,2%. Занятость работников пенсионного возраста увеличилась менее значительно.