Приватность под присмотром ФСБ
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Контроль в очередной раз вступил в противоречие с развитием – на этот раз основополагающий для России конфликт разворачивается на территории «Яндекса», у которого ФСБ, как написал РБК, потребовала ключи шифрования переписки пользователей. Нащупать вариант хорошего сценария будет нелегко: отказ грозит блокировкой, согласие – потерей пользователей и доли на рынке, и даже компромисс, если будет достигнут, означает, что жизнь у компании все равно уже не будет прежней.
По данным РБК, ФСБ еще несколько месяцев назад, опираясь на закон Яровой, запросила у «Яндекса» ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск» («Яндекс» получение запроса не комментирует). То, что об этом стало известно только сейчас, по-видимому, означает, что возможности непубличного урегулирования уже исчерпаны. Оба сервиса входят в реестр организаторов распространителей информации, от которых спецслужба имеет право потребовать в 10-дневный срок предоставить ключи: отказ грозит сначала штрафом, а затем блокировкой ресурса, как это было в случае с Telegram (правда, фактически мессенджер Павла Дурова продолжает работать на территории России и после блокировки). Однако эксперты полагают, что затребованные ФСБ ключи могут открыть спецслужбе доступ к логинам и паролям пользователей всех сервисов «Яндекса», в том числе, например, к «Яндекс.Деньгам» – а значит, доступной ФСБ может стать фактически вся пользовательская активность внутри «Яндекса». Доступ ко всем сервисам через один общий логин, как у конкурента Google, был признаком прогрессивности российского сервиса и повышал его привлекательность для пользователей: теперь это может обернуться против них.
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