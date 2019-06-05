Уроки важные и не очень

Представления взрослых россиян о приоритетных предметах для изу­чения в школе демонстрируют по большей части утилитарный подход и не вполне отвечают вызовам будущего.

В мае 2019 г. тройка лидеров, как следует из результатов недавнего опроса «Левада-центра», традиционная: русский язык – 43%, история – 43%, математика – 39%; она не меняется уже пять лет (в 2000 г., например, в топ-3 входил иностранный язык, в конце 1990-х на первое место выбиралась информатика, а в 1992 г. – труд). Это логичный выбор: русский и математика – обязательные предметы ЕГЭ, поэтому родители считают важным уделять этим предметам в школе особенное внимание. История сдается по выбору, но тут дело, похоже, и в политике: истории уделяет много внимания государство и власть, да и общество все чаще сталкивается с необходимостью разобраться в далеком и недавнем прошлом, чтобы понять, кто мы такие.

Акцент на том или ином школьном предмете сильно привязан к выбору вуза и специальности, который за детей часто делают родители, опираясь на свой опыт работы и свои представления об уважаемых профессиях, приносящих хороший доход, отмечает социолог «Левада-центра» Карина Пипия: в топах опросов родителей у «Левады» идут профессии врача, юриста, госслужба. Экономисты уже не так котируются – а соответственно, в хвост рейтинга школьных предметов спускаются общественные науки (11% – экономика, социология, политология). Не важными предметами взрослые считают историю искусства (6%), философию (4%), этику (1%). Информатика сейчас на минимуме (21%), иностранный язык, напротив, на максимуме (29%) – но до топа рейтинга важных предметов им далеко. Они важны для тех, у кого детей, скорее всего, еще нет (18–24 года), и для жителей столицы, поколение бабушек и дедушек школьников считает, что детям нужны уроки труда (23%). Основы религии не получили больше 5% ни в одной возрастной группе (в среднем по выборке – 4%, четверть века назад – 15%), а вот половое воспитание набрало 8% (13% в Москве и 5% на селе).

Во многом взрослые россияне, расставляя приоритеты школьного образования, исходят из повседневных жизненных интересов, причем в моменте: они не заглядывают далеко вперед, ориентируясь во многом на свой опыт, опыт поколений, закончивших школу и получивших профессии много лет назад. Искусствоведы, философы или экономисты, на их взгляд, гарантий успеха не имеют, но и перспективы программистов и специалистов по IT, например, для них не очевидны. У биологов и химиков тоже все непросто; стабильно хорошо идут дела только у чиновников – впрочем, в школе основам бюрократии не учат.