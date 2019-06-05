250 грузчиков против «Шереметьево»

Максим Стулов / Ведомости

На проблемы с выдачей и отправкой багажа в «Шереметьево» в среду обратил внимание Минтранс. Аэропорт, напомню, не успевает обрабатывать багаж, в результате прилетевшие пассажиры могут часами ожидать своих чемоданов, а улетающие лайнеры, чтобы не срывать расписание, иногда даже не загружают багажом и отправляют его вдогонку следующим рейсом. Минтранс настоятельно порекомендовал руководству «Шереметьево» максимально быстро наладить технологические процессы обработки багажа. А министр транспорта Евгений Дитрих объявил о готовности на ближайшем заседании совета директоров («Шереметьево» на 30% принадлежит государству, и министр номинирован в совет Росимуществом) поставить вопрос о персональной ответственности за ситуацию.

«Шереметьево» в понедельник обещало наладить обработку багажа к концу месяца, т. е. недели через три. Это долго – и потому тревожно. Если вы живете в Москве и собираетесь в отпуск в июне или, наоборот, планируете лететь в столицу, то с вероятностью больше 50% попадете под раздачу. Вернее, нераздачу и невыдачу. «Шереметьево» – крупнейший аэропорт страны, в январе – апреле его доля в пассажиропотоке Московского авиационного узла составила 51,3%. Я полечу из «Шереметьево» и в этот раз вещи возьму с собой в салон. Пассажирам рекомендуется изучать нормы провоза ручной клади, прежде всего «Аэрофлота», Nordwind и «России» – трех крупнейших перевозчиков «Шереметьево».

«Шереметьево» в последние годы было абсолютным чемпионом по позитивным новостям: в 2015 г. вернуло статус крупнейшего аэропорта страны, в 2016 г. после многолетних убытков вернулось к прибыли, в 2018 г. построило новый терминал В и уникальный подземный тоннель под аэродромом, переманило к себе одну из крупнейших авиакомпаний страны – «Россию» (такие переходы – большая редкость), вошло в десятку крупнейших аэропортов Европы и первым в Москве заключило концессионное соглашение с Росавиацией, а в 2019 г. получило наивысший рейтинг за уровень сервиса – 5 звезд от британского агентства Skytrax – и достраивает еще один терминал.

Если бы конфуз случился прошлой осенью, когда Skytrax оценивало аэропорт, еще не известно, как сошлись бы звезды. На фоне действительно серьезных успехов и десятков миллиардов рублей инвестиций причина багажного коллапса выглядит до обидного нелепо: крупнейший аэропорт вовремя не нанял 250 грузчиков. Смешение высокого и низкого стилей. Лауреат «Оскара» (5 звезд Skytrax, кстати, называют авиационным «Оскаром») поскользнулся на банановой кожуре!

Прошлым летом в «Шереметьево» были серьезные проблемы с багажом. Из-за жары и высокой влажности в прохладном подземном тоннеле между терминалами – повторюсь, ранее в мире такие не строились – конденсировалась влага: в результате багажные тележки, работающие на канатной тяге от электродвигателей, поскальзывались и застревали. Тогда аэропорт за несколько дней придумал технологию сушки тоннеля. Такая причина выглядит как форс-мажор, некое вмешательство рока. Но 250 грузчиков! Вы серьезно? «Шереметьево» ищет грузчиков, а пока раздает прилетевшим пассажирам за долгое ожидание чемоданов воду и сэндвичи и даже берется бесплатно доставить чемоданы на дом.