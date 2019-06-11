От редакции
Статья опубликована в № 4831 от 11.06.2019 под заголовком: Аресты одной цепи

Аресты одной цепи

Череда административных арестов все чаще используется властью для ограничения свободы и активности оппозиции накануне массовых акций или политических кампаний

Череда административных арестов становится все более востребованным властями способом ограничить свободу тому или иному оппозиционеру накануне массовых уличных акций или на старте политической кампании – а заодно создать задел для потенциального уголовного дела за неоднократное нарушение правил проведения митингов.

Утром понедельника экс-глава штаба Алексея Навального Леонид Волков должен был выйти из спецприемника, где он отбывал 20 суток административного ареста за онлайн-трансляцию митингов против повышения пенсионного возраста, которые прошли в десятках российских городов 9 сентября 2018 г. и сопровождались массовыми задержаниями. Однако сразу после освобождения на Волкова составили новый протокол, по которому он получил еще 15 суток ареста: первый арест был за акцию в Москве, второй – за акцию в Петербурге. По словам директора ФБК Ивана Жданова, полицейские заявили, что в будущем на Волкова может быть составлено еще восемь протоколов – по аналогичным акциям в восьми других городах. Если это произойдет, то окончательно Волков отбудет срок за митинги 9 сентября 2018 г. только в конце октября 2019 г., а следовательно, проведет под арестом весь период избирательной кампании по выборам депутатов Мосгордумы, куда планируют баллотироваться несколько соратников Навального.

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