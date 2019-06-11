Аресты одной цепи
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Череда административных арестов становится все более востребованным властями способом ограничить свободу тому или иному оппозиционеру накануне массовых уличных акций или на старте политической кампании – а заодно создать задел для потенциального уголовного дела за неоднократное нарушение правил проведения митингов.
Утром понедельника экс-глава штаба Алексея Навального Леонид Волков должен был выйти из спецприемника, где он отбывал 20 суток административного ареста за онлайн-трансляцию митингов против повышения пенсионного возраста, которые прошли в десятках российских городов 9 сентября 2018 г. и сопровождались массовыми задержаниями. Однако сразу после освобождения на Волкова составили новый протокол, по которому он получил еще 15 суток ареста: первый арест был за акцию в Москве, второй – за акцию в Петербурге. По словам директора ФБК Ивана Жданова, полицейские заявили, что в будущем на Волкова может быть составлено еще восемь протоколов – по аналогичным акциям в восьми других городах. Если это произойдет, то окончательно Волков отбудет срок за митинги 9 сентября 2018 г. только в конце октября 2019 г., а следовательно, проведет под арестом весь период избирательной кампании по выборам депутатов Мосгордумы, куда планируют баллотироваться несколько соратников Навального.
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