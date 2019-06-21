Ломаная прямая линия Владимира Путина
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Прямая линия с Владимиром Путиным существует уже так давно, что для избавления от ощущения дежавю ее регулярно подновляют: то министров в кадр посадят, то блогеров подключат, то признания в любви в эфир дадут, то вопросы будто бы неподцензурные фоном пустят. Но это перемены косметические, призванные освежить драматургию шоу, а не создать новые смыслы: вопросы могут звучать поострее, но ответы все равно будут те же, что и прежде.
Тональность разговора важна для ощущения контакта президента с реальностью. Сусальный оптимизм годится не для каждого года, но для достижения терапевтического эффекта совсем без него не обойтись: соблюдение баланса – залог сколько-нибудь удачной прямой линии. Поиски его сценаристами линии-2019 хорошо заметны в эфире, но результат неочевиден.
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