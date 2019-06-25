Куда ведут антисанкции
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Владимир Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2020 г., но положительный эффект от такой политики исчерпан. Она ведет к росту неэффективности российского производства и росту цен. Кремлю показалось, что эмбарго будет хорошим ответом на санкции Запада за присоединение Крыма, но платит за все это российский потребитель.
Путинский запрет действует с августа 2014 г.: нельзя ввозить в Россию еду из США, ЕС, Австралии, Канады и Норвегии – мясо, рыбу, молочную продукцию. На прямой линии с гражданами Путин объяснил, что санкции против России за пять лет привели к потерям – с 2014 г. экономика недополучила около $50 млрд, но Запад потерял больше: ЕС – $140 млрд, США – $17 млрд; видимо, россиян должно радовать, что не они главные проигравшие в санкционной войне.
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