От редакции
Статья опубликована в № 4840 от 25.06.2019 под заголовком: Пять лет контрсанкций

Куда ведут антисанкции

Эмбарго на импорт продовольствия увеличивает неэффективность российских производителей

Владимир Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2020 г., но положительный эффект от такой политики исчерпан. Она ведет к росту неэффективности российского производства и росту цен. Кремлю показалось, что эмбарго будет хорошим ответом на санкции Запада за присоединение Крыма, но платит за все это российский потребитель.

Путинский запрет действует с августа 2014 г.: нельзя ввозить в Россию еду из США, ЕС, Австралии, Канады и Норвегии – мясо, рыбу, молочную продукцию. На прямой линии с гражданами Путин объяснил, что санкции против России за пять лет привели к потерям – с 2014 г. экономика недополучила около $50 млрд, но Запад потерял больше: ЕС – $140 млрд, США – $17 млрд; видимо, россиян должно радовать, что не они главные проигравшие в санкционной войне.

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Комментарии
Dead Moroze
07:37 25.06.2019
Это всё было понятно с первого дня политики "давления сыра трактором". Мировая экономическая история полна примерами такого рода.
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