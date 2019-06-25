Как российские власти стреляют в ногу собственным гражданам и бизнесу

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Такое количество путешественников побывало в Грузии в 2018 г., сообщал Российский союз туриндустрии. Примерно стольких же людей коснется решение президента России Владимира Путина о запрете российским и грузинским авиакомпаниям летать в Грузию из России с 8 июля. Так президент отреагировал на массовые беспорядки в Тбилиси, вспыхнувшие после участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия.

В 2018 г. российские туристы были в Грузии на 3-м месте по численности, в мае 2019 г. перебрались на первое. Общие потери Грузии в случае прекращения приезда россиян в страну составят порядка $100 млн, оценило в понедельник грузинское подразделение Transparency International. А в случае введения других ограничений со стороны России, например на импорт грузинских вин, они увеличатся. В 2018 г. товарооборот двух стран, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), составил $1,36 млрд, из них $398 млн – поставки Грузии в Россию. Роспотребнадзор уже объявил, что усилит контроль за алкоголем, ввозимым из Грузии. В российском импорте доля грузинских вин – порядка 10% в натуральном выражении и деньгах, Грузия занимает 3–4-е место среди крупнейших поставщиков, по данным ФТС за 2018 г.