Статья опубликована в № 4843 от 28.06.2019 под заголовком: Бизнес под ударом
Теперь пришли за «Рольфом»
СК и ФСБ провели обыски и предъявили обвинения основателю автодилера Сергею Петрову
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Сначала пришли за основателем фонда Baring Vostok Майклом Калви, потом за основателем «Вимм-билль-данна» Давидом Якобашвили, теперь настал черед основателя «Рольфа» Сергея Петрова, против которого СК возбудил уголовное дело. Эти похождения силовиков явно не случайны.
СК и ФСБ провели обыски в офисах крупнейшего российского автодилера в Москве и Петербурге, блокировав работу «Рольфа». Претензии следствия относятся к сделке 2014 г.: по версии следователей, «Рольф» купил у кипрской Panabel Ltd., подконтрольной Петрову, акции «Рольф эстейта» по «многократно завышенной стоимости» в 4 млрд руб., что расценено следователями как незаконный вывод средств за рубеж по ч. 3 ст. 193.1 УК – от 5 до 10 лет лишения свободы.
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