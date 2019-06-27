От редакции
Статья опубликована в № 4843 от 28.06.2019 под заголовком: Бизнес под ударом

Теперь пришли за «Рольфом»

СК и ФСБ провели обыски и предъявили обвинения основателю автодилера Сергею Петрову

Сначала пришли за основателем фонда Baring Vostok Майклом Калви, потом за основателем «Вимм-билль-данна» Давидом Якобашвили, теперь настал черед основателя «Рольфа» Сергея Петрова, против которого СК возбудил уголовное дело. Эти похождения силовиков явно не случайны.

СК и ФСБ провели обыски в офисах крупнейшего российского автодилера в Москве и Петербурге, блокировав работу «Рольфа». Претензии следствия относятся к сделке 2014 г.: по версии следователей, «Рольф» купил у кипрской Panabel Ltd., подконтрольной Петрову, акции «Рольф эстейта» по «многократно завышенной стоимости» в 4 млрд руб., что расценено следователями как незаконный вывод средств за рубеж по ч. 3 ст. 193.1 УК – от 5 до 10 лет лишения свободы.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
ramil61
04:55 28.06.2019
Тенденции решать вопросы через уголовные дела против бизнеса, вызваны тем, что Путин считает,что наступил конец либерального миропорядка, о чем ,он уже не раз сказал в последнее время.Отсюда и желание дисциплинировать жизнь в стране.Но к сожалению, как всегда,он начинает это с граждан страны,а не со своих близких друзей и самого себя.Реакционная политика получит свой ответ в свое время, так учит нас история развития человечества.
130
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике