Статья опубликована в № 4843 от 28.06.2019 под заголовком: Компания недели: Ритейлер «Магнит»
Что размагнитилось в «Магните»
Просто привести менеджеров из компании-лидера оказалось недостаточно
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Максим Стулов / Ведомости
В среду «Магнит» объявил об уходе своего гендиректора Ольги Наумовой из компании. Новым руководителем стал действующий президент ритейлера Ян Дюннинг. Так в ритейлере № 2 в России закончилось двоевластие.
Наумова проработала год и четыре дня в «Магните», куда пришла с должности гендиректора «Пятерочки», принадлежащей X5 Retail Group. Как говорила Наумова «Ведомостям» чуть более года назад, она решилась на уход из X5 «прежде всего из-за расхождений во взглядах на принципы и систему управления с менеджментом [ритейлера], а также из-за отсутствия у него как стратегического видения, так и поддержки реальных проектов развития бизнес-единицы и новых проектов».
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