Молчание перед потопом

Жители Иркутской области жалуются, что их не оповестили о масштабах бедствия

Статья опубликована в № 4845 от 02.07.2019 под заголовком: Молчание или спасение

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Действия властей в Иркутской области, охваченной сильнейшим наводнением, в очередной раз показали, что главное, чем местные чиновники озабочены, – не судьба людей, а реакция сверху.

Шесть районов области затоплены, число жертв уточняется, пока известно о 12 погибших и девяти пропавших без вести – и сотнях пострадавших. Под воду ушли 83 населенных пункта, на затопленной территории живет 32 777 человек, эвакуировано 2200.