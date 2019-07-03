Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4846 от 03.07.2019 под заголовком: Нужно ли дальше реформировать ОМС

Нужно ли дальше реформировать систему ОМС

Директор Института социальных наук Сеченовского университета Андрей Решетников возражает сторонникам объединения ПФР, ФСС и ФОМС в единый фонд

Основной посыл опубликованной в «Ведомостях» статьи «Как реформировать систему социального страхования» Юрия Воронина, Евгения Гонтмахера и Александра Сафонова – действующие сегодня в стране государственные внебюджетные фонды – ПФР, ФСС и ФОМС – должны быть преобразованы в единый социальный страховой фонд с изменением формы собственности с государственной на общественную (публичную). При этом роль государства в обязательном социальном страховании, по мнению авторов, должна быть изменена путем вовлечения в управление внебюджетными фондами представителей работодателей, профсоюзов и правительства.

Мне, как человеку, который стоял у истоков становления системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в стране в далекие уже 90-е гг., абсолютно очевидно, что это неминуемо приведет к втягиванию населения в процесс соплатежей и нарушению принципов социальной справедливости (богатые платят за бедных) и солидарной ответственности (здоровые платят за больных, молодые – за пожилых). С учетом большой социальной значимости и обозначенного в Конституции права граждан на бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных медучреждениях система здравоохранения может стабильно работать только при участии государства. Это обеспечивает социальную справедливость и равную доступность для получения медпомощи независимо от возраста, пола, доходов и состояния здоровья граждан. Именно для этого, когда в других сферах национальной экономики стремительно начали развиваться рыночные механизмы, с 1993 г. был создан социально-экономический механизм в сфере охраны здоровья населения – ОМС – как часть системы государственного социального страхования.

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Комментарии
capferrate
06:15 03.07.2019
Несмотря на впечатляющий опыт, автор, видимо, не очень хорошо знаком с мировым опытом социального страхования. Возможно, поэтому он путает социальную солидарность (в развитых и не очень странах работники платят взносы в соцстрах пополам с работодателем, неработающие отчисляют на соцстрах часть своих пенсий и пособий, остальное доплачивает государство) с социальным иждивенчеством, на котором построено ОМС в России (в статье - "богатые платят за бедных" и пр.) - когда взносы платят лишь работодатели, государство и небольшая часть самозанятых (ИП), а основная масса самозанятых уже три десятилетия не платит взносов вообще. По той же причине автор не видит проблемы в том, что соцстрах в России (в том числе ОМС) оказался частью государственной системы соцзащиты. В развитых странах социальное страхование - негосударственный институт, управляемый не чиновниками (как в России), а теми, кто платит взносы и напрямую заинтересован в их эффективном использовании: равноправными представителями работодателей, работников (профсоюзы) и ассоциаций самозанятых.
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