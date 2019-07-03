Нужно ли дальше реформировать систему ОМС
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Основной посыл опубликованной в «Ведомостях» статьи «Как реформировать систему социального страхования» Юрия Воронина, Евгения Гонтмахера и Александра Сафонова – действующие сегодня в стране государственные внебюджетные фонды – ПФР, ФСС и ФОМС – должны быть преобразованы в единый социальный страховой фонд с изменением формы собственности с государственной на общественную (публичную). При этом роль государства в обязательном социальном страховании, по мнению авторов, должна быть изменена путем вовлечения в управление внебюджетными фондами представителей работодателей, профсоюзов и правительства.
Мне, как человеку, который стоял у истоков становления системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в стране в далекие уже 90-е гг., абсолютно очевидно, что это неминуемо приведет к втягиванию населения в процесс соплатежей и нарушению принципов социальной справедливости (богатые платят за бедных) и солидарной ответственности (здоровые платят за больных, молодые – за пожилых). С учетом большой социальной значимости и обозначенного в Конституции права граждан на бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных медучреждениях система здравоохранения может стабильно работать только при участии государства. Это обеспечивает социальную справедливость и равную доступность для получения медпомощи независимо от возраста, пола, доходов и состояния здоровья граждан. Именно для этого, когда в других сферах национальной экономики стремительно начали развиваться рыночные механизмы, с 1993 г. был создан социально-экономический механизм в сфере охраны здоровья населения – ОМС – как часть системы государственного социального страхования.
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