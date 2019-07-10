Червяки, Путин, Чубайс и Ковальчук

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Сбережение не только народа, но и червяков – задача, безусловно, важная, особенно в эпоху развития технологий, в том числе в энергетике. Вот и Владимир Путин решил высказаться по этому вопросу на Глобальном саммите по индустриализации. Черви и ветряки – это во всех смыслах большая история: говоря о недостатках возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и преимуществах природоподобных, президент, по сути, пошел поперек прежней госполитики в сфере ВИЭ и сделал реверанс в сторону близкого ему человека.

Рост потребления и производства энергии ставит нас перед новыми вызовами, говорит Путин, а среди предлагаемых решений много «популизма» вроде полного отказа от ядерной или углеводородной энергетики (добавим – весьма важных для российского экспорта) и «исключительной ставки на альтернативные источники энергии». Людям жить на планете, «уставленной частоколом ветряков», будет некомфортно, считает Путин, а фауне – опасно: по его информации, «червяков» вибрация от ветряков заставляет вылезать из земли, а о бьющихся о лопасти птицах поклонники ВИЭ и вовсе «не вспоминают».