Статья опубликована в № 4852 от 11.07.2019 под заголовком: Министр на большой дороге
Министр на большой дороге
Путешествие министра Максима Орешкина по России на отечественной машине должно многое рассказать ему о жизни страны
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Самостоятельное автопутешествие высокопоставленного чиновника по России может обогатить его ценным опытом непосредственного общения с народом и пониманием состояния российских дорог, а заодно положительно сказаться на его узнаваемости и рейтинге – если, конечно, не задразнят сравнениями с автопутешествием Владимира Путина.
Министр экономического развития Максим Орешкин намерен добраться из Москвы в Тольятти, где 15 июля пройдет форум моногородов, через Нижний Новгород и Казань за рулем российского кроссовера Lada Xray. Об этом Орешкин сообщил в своем Instagram, спросив у подписчиков совета, «куда можно заехать, что посмотреть, с кем пообщаться».
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