Путешествие министра Максима Орешкина по России на отечественной машине должно многое рассказать ему о жизни страны

Статья опубликована в № 4852 от 11.07.2019 под заголовком: Министр на большой дороге

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Самостоятельное автопутешествие высокопоставленного чиновника по России может обогатить его ценным опытом непосредственного общения с народом и пониманием состояния российских дорог, а заодно положительно сказаться на его узнаваемости и рейтинге – если, конечно, не задразнят сравнениями с автопутешествием Владимира Путина.

Министр экономического развития Максим Орешкин намерен добраться из Москвы в Тольятти, где 15 июля пройдет форум моногородов, через Нижний Новгород и Казань за рулем российского кроссовера Lada Xray. Об этом Орешкин сообщил в своем Instagram, спросив у подписчиков совета, «куда можно заехать, что посмотреть, с кем пообщаться».