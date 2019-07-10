От редакции
Статья опубликована в № 4852 от 11.07.2019 под заголовком: Министр на большой дороге

Министр на большой дороге

Путешествие министра Максима Орешкина по России на отечественной машине должно многое рассказать ему о жизни страны

Самостоятельное автопутешествие высокопоставленного чиновника по России может обогатить его ценным опытом непосредственного общения с народом и пониманием состояния российских дорог, а заодно положительно сказаться на его узнаваемости и рейтинге – если, конечно, не задразнят сравнениями с автопутешествием Владимира Путина.

Министр экономического развития Максим Орешкин намерен добраться из Москвы в Тольятти, где 15 июля пройдет форум моногородов, через Нижний Новгород и Казань за рулем российского кроссовера Lada Xray. Об этом Орешкин сообщил в своем Instagram, спросив у подписчиков совета, «куда можно заехать, что посмотреть, с кем пообщаться».

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Комментарии
s1138
00:22 11.07.2019
Похоже на жест отчаяния. Никому Орешкин не нужен, никто его не уважает.
71
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