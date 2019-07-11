Страна с мячом, а не с мечом
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Завершившийся год назад чемпионат мира по футболу оправдал ожидания: он положительно повлиял на экономику и развитие инфраструктуры России, особенно отдельных ее регионов, изменил представления россиян об иностранцах и самих себе и создал атмосферу праздничного карнавала во многих городах страны. Экономические бонусы еще не исчерпаны, но в умонастроениях россиян и политике государства эффект чемпионата мира уже почти незаметен.
Год назад, 15 июля, судья Нестор Питана дал финальный свисток в решающей игре первенства мира по футболу, в которой французы переиграли хорватов со счетом 4:2 и стали двукратными чемпионами. Яркий праздник футбола завершился на мажорной ноте, пусть и под мощным проливным дождем. На импровизацию Pussy Riot, выбежавших во время финального матча на поле в полицейской форме с лозунгами-призывами освободить политзаключенных, тогда обратили сравнительно мало внимания.
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