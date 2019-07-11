Статья опубликована в № 4853 от 12.07.2019 под заголовком: Страна с мячом, а не с мечом

Страна с мячом, а не с мечом

Экономические бонусы завершившегося год назад чемпионата мира по футболу еще не исчерпаны, но в умонастроениях общества и политике государства положительный эффект уже почти сошел на нет