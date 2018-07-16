Мнения / Аналитика

Россия, которую не знали

Журналист Александр Губский о том, что изменит чемпионат мира по футболу в восприятии страны и к чему это может привести
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Теперь, когда чемпионат мира по футболу в России закончился, задаешься вопросом: что это было и что будет дальше? Это был высочайше одобренный месячник вольностей в потемкинских деревнях? Или избранные российские города получили новую инфраструктуру и шанс заявить о себе, а приехавшие в них российские и иностранные туристы смогли посмотреть друг на друга и увидеть Россию, которую не знали? Мне кажется, что второе.

Понятно, что кривосудие, коррупция, отсутствие свободных выборов и прочие «прелести» нынешнего российского режима в обозримой перспективе никуда не денутся. Но после чемпионата мира мы, россияне, стали хоть чуточку, но другими – как минимум те, кто способен видеть, чувствовать и делать выводы. Потому что мы узнали сами себя с лучшей стороны – вдруг убедились, что мы можем априори быть доброжелательными и конструктивными, готовы бескорыстно помогать незнакомым, радоваться искренне и бурно, но неагрессивно. И потому что мы увидели других и поняли, что они рады нам и рады быть у нас в гостях, а пропаганда, как всегда, лжёт.

Плюс четыре, минус семь

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