Россия, которую не знали
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Теперь, когда чемпионат мира по футболу в России закончился, задаешься вопросом: что это было и что будет дальше? Это был высочайше одобренный месячник вольностей в потемкинских деревнях? Или избранные российские города получили новую инфраструктуру и шанс заявить о себе, а приехавшие в них российские и иностранные туристы смогли посмотреть друг на друга и увидеть Россию, которую не знали? Мне кажется, что второе.
Понятно, что кривосудие, коррупция, отсутствие свободных выборов и прочие «прелести» нынешнего российского режима в обозримой перспективе никуда не денутся. Но после чемпионата мира мы, россияне, стали хоть чуточку, но другими – как минимум те, кто способен видеть, чувствовать и делать выводы. Потому что мы узнали сами себя с лучшей стороны – вдруг убедились, что мы можем априори быть доброжелательными и конструктивными, готовы бескорыстно помогать незнакомым, радоваться искренне и бурно, но неагрессивно. И потому что мы увидели других и поняли, что они рады нам и рады быть у нас в гостях, а пропаганда, как всегда, лжёт.
Плюс четыре, минус семь
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}