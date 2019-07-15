Анастасия Ыкторвна и легитимность Мсгрдумы

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













pixabay

В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жила-была девочка Настя. И почти все у нее было хорошо: родители ее любили, бабушки кормили вареньем, дети в песочнице делились ведерками и лопатками.

Но была у Насти одна проблема: ее не существовало. Ну то есть она дышала, ела, пила, каталась на качелях и играла с котенком, но, согласно базе данных МВД, ее просто не было. Строгая тетенька в загсе, куда родители Насти пришли за свидетельством о рождении, так прямо и сказала: «По итогам экспертной проверки сведения о существовании вашей дочери не подтвердились».