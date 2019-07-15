Мнения / Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4855 от 16.07.2019 под заголовком: Человек недели: «Несуществующий» избиратель

Анастасия Ыкторвна и легитимность Мсгрдумы

Благодаря выборам в Москве страна узнала о существовании несуществующих россиян

В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жила-была девочка Настя. И почти все у нее было хорошо: родители ее любили, бабушки кормили вареньем, дети в песочнице делились ведерками и лопатками.

Но была у Насти одна проблема: ее не существовало. Ну то есть она дышала, ела, пила, каталась на качелях и играла с котенком, но, согласно базе данных МВД, ее просто не было. Строгая тетенька в загсе, куда родители Насти пришли за свидетельством о рождении, так прямо и сказала: «По итогам экспертной проверки сведения о существовании вашей дочери не подтвердились».

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Комментарии
igrasschool
08:02 16.07.2019
Думаю, статистика подписей с опечатками одинакова у всех. Поэтому статья ни о чём. А то, что признали недействительными настоящие подписи - это факт.
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