От редакции
Статья опубликована в № 4855 от 16.07.2019 под заголовком: Опыт против пропаганды

Опыт против пропаганды

Эксплуатация темы грузинской русофобии не повлияла на отношение россиян к Грузии

Несмотря на антигрузинский пожар, раздувавшийся на госуровне в России, доля россиян, которые хорошо относятся к Грузии, выросла, показал июльский опрос ФОМа: госпропагандой личные впечатления не перебить.

С 2001 г. пики распространенности среди респондентов ФОМа плохого отношения к Грузии происходили в годы политического обострения отношений двух стран. Последний такой пик – 28% – был в 2009 г., вскоре после вооруженного конфликта в Грузии с участием российской армии. К 2014 г. доля россиян с негативным мнением о Грузии снизилась до 8%, была такой же в 2018 г., в 2019 г. о плохом отношении к Грузии рассказали те же 8% опрошенных.

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Комментарии
Springbok
08:54 16.07.2019
Когда-то Ленин писал, что в национальной культуре существуют две культуры - буржуазная и пролетарская. По аналогии можно сказать, что в и политике у нас существуют две политики, два разных взгляда на государство и на отношения с другими соседними странами. Доминирующим остается видение России как не просто правоприемницы, но и наследницы СССР и российской империи, поэтому распад империи - это геополитичская катастрофа, а соседние страны это это неотъемлемые части прежней империи, которые получили свою независимость по недоразумению, ошибке, поэтому и существующая политическая элита относится к ним, как недогосударствам, "инвалидным государствам". Идеалом для политиков является возврат, восстановление прежних отношений, может не юридически, но фактически. Отсюда апелляция к Советскому Союзу, нерушимой дружбе народов. Молодежь, которая и сформировалась в условиях несменяемости власти, но она выросла в новом государстве Российской Федерации, и ее соседи это другие государства, к которым мы не имеем никакого отношения и права устанавливать свои правила, что у них своя история, свой язык, своя цель, свои планы и программы развития. Это уже просто данность. Также им уже чужды апелляции к "лихим" девяностым годам, это уже история, с их окончания прошло уже двадцать лет. Если другие страны прошли этап нациестроительства, этап формирования национальной идентичности, то у нас политическая элита это так и не осознала, она по сути, тормозит этот процесс. Остается ждать появления политиков из нового поколения, не отягощенных этим грузов советской истории, которые смогут установить прагматичные, нормальные отношения с соседями
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