Опыт против пропаганды

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Несмотря на антигрузинский пожар, раздувавшийся на госуровне в России, доля россиян, которые хорошо относятся к Грузии, выросла, показал июльский опрос ФОМа: госпропагандой личные впечатления не перебить.

С 2001 г. пики распространенности среди респондентов ФОМа плохого отношения к Грузии происходили в годы политического обострения отношений двух стран. Последний такой пик – 28% – был в 2009 г., вскоре после вооруженного конфликта в Грузии с участием российской армии. К 2014 г. доля россиян с негативным мнением о Грузии снизилась до 8%, была такой же в 2018 г., в 2019 г. о плохом отношении к Грузии рассказали те же 8% опрошенных.