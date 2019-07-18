От редакции
Статья опубликована в № 4857 от 18.07.2019 под заголовком: Можем повторить с фризиумом

Можем повторить с фризиумом

Проблема доступности незарегистрированных в России лекарств не решается, уголовные дела против родителей обречены повторяться

Почти год назад власти обещали организовать обеспечение неизлечимо больных детей необходимыми им не зарегистрированными в России медпрепаратами, но ничего не меняется – больные все так же мучаются, родителям все так же шьют пересылку наркотиков. Государство же не решает проблему, а лишь имитирует решение, оставляя родных больных наедине с их бедой.

В среду силовики пришли на почту в Москве, чтобы поймать Елену Боголюбову за получением посылки с зарубежным препаратом фризиум, который она заказала через интернет для сына Миши. У него неизлечимое генетическое заболевание – болезнь Баттена, она сопровождается мучительными судорогами, для облегчения состояния Мише все время нужны противосудорожные препараты. Фризиум, который относится к психотропным лекарственным средствам, в России не зарегистрирован, легально купить его у нас нельзя. Полных аналогов фризиума в России нет, а у препаратов той же группы серьезные побочные эффекты, которые неблагоприятно сказываются на здоровье именно таких детей, говорит юрист детского хосписа «Дом с маяком» Екатерина Романова. Их, впрочем, тоже пробовали – Мише они не помогают, написала в Facebook замдиректора хосписа Лида Мониава.

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