Зачем россиянам электронные паспорта

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Власти анонсировали скорое – уже в 2020 г. – появление в России электронных паспортов, но важнейшие вопросы, например сфера их применения и механизмы защиты, еще не решены, что с учетом российской практики вольного обращения с приватной информацией на госуровне заставит многих граждан критически оценивать инициативу даже с учетом всех вероятных плюсов от перехода на новый, цифровой вид документа.

Первые электронные паспорта начнут выдавать в 2020 г., а отказаться от обычных, бумажных, предполагается уже в 2022 г., сообщил в среду Дмитрий Медведев на правительственном совещании. Вице-премьер Максим Акимов, курирующий программу цифровизации, уточнил, что заставлять менять паспорта никого не будут: при желании граждане смогут пользоваться уже выданными им бумажными паспортами до срока их плановой замены в 20 и 45 лет, а после 45 лет – до конца жизни. Презентованный Акимовым прототип ID-карты похож на те образцы, которые демонстрировали раньше: это пластиковая карта с чипом, на которую будет записана информация о гражданине. Вопрос – какая.