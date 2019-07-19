Как все вокруг стало провокацией

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Евгений Разумный / Ведомости

За последние 10 лет популярность слова «провокация» в российских медиа и у первых лиц страны выросла больше чем в 10 раз – с его помощью они объясняют недружественные, с их точки зрения, политике Кремля действия в мире и ответную российскую реакцию. Это не новое слово в отечественной политической риторике и пропаганде, и, как и прежде, отсылки к провокациям призваны сплотить граждан вокруг власти – но так это уже не работает.

В 2008 г. «провокация» упоминалась в 35 604 сообщениях российских СМИ (федеральная и региональная пресса, информагентства, новости на телевидении, радио, онлайн-медиа), подсчитала компания «Медиалогия» для «Ведомостей». Десять лет спустя, в 2018 г., частота использования слова «провокация» увеличилась на порядок, до 411 028 сообщений.

«Медиалогия» проследила динамику частотности употребления слова по своему внутреннему рубрикатору статей – рост произошел везде. В рубриках «криминал» и «право» она выросла в 4,5 раза, «культура/искусство» – в 5,3 раза, «спорт» – в 10 раз. Но наибольший рост пришелся на разделы «международные отношения» и «политика» – в 9,6 раза (с 14 219 до 137 850 сообщений) и 11 раз (с 20 848 до 227 877) соответственно. Важная оговорка: алгоритм рубрикации «Медиалогии» относит статьи к тому или иному разделу автоматически, одна статья может попадать в несколько рубрик, например в «политику» и «международные отношения» или в «политику» и «спорт». Это отчасти объясняет рост во всех разделах. Но дело не только в этом, но и в содержании статей: политическая объяснительная модель причин и следствий укрепилась в других областях знаний – «политикой» стало все.