Даже Путин не осушает

Президент встретился в Иркутской области с последствиями не только наводнения, но и своего правления

Статья опубликована в № 4859 от 22.07.2019 под заголовком: Владимир Путин на просушке

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19 июля Владимир Путин второй раз за три недели приехал в Иркутскую область – контролировать ход ликвидации последствий паводка. Это куда проще, чем уменьшить размах вырубки, усугубившей последствия природной катастрофы.

Если 30 июня Путин прилетал в Братск, чтобы раздать поручения, то теперь бранил местные власти за плохо организованные информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, выплаты, возведение жилья и инфраструктуры. Следственный комитет тут же сообщил об уголовном деле против чиновников из-за гибели 25 человек при наводнении; административные дела заведены против глав десятка поселений, а также на мэров Тулуна, Тулунского района и городского округа.