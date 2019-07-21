Лозунг оппозиции должен звучать «Пропускай и проверяй!»

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Нынешние практики фильтрации неугодных кандидатов в депутаты Мосгордумы способны привести не только к выдавливанию оппозиционных политиков с предвыборной дистанции, но и к окончательному лишению городского парламента легитимности и его ключевой функции – представительства интересов горожан. Неизвестные или, напротив, засидевшиеся в своих креслах кандидаты, чьи собранные незаметно от москвичей подписи признаны достоверными, будут выполнять волю делегировавших их чиновников, а не жителей города и могут зафиксировать превращение гордумы в придаток исполнительной власти.

Главным требованием прошедшего в субботу массового митинга москвичей был допуск на выборы в Мосгордуму кандидатов от оппозиции, сумевших усилиями штабов и волонтеров преодолеть запретительный барьер в виде сбора нескольких тысяч подписей и представивших их в избиркомы. Решения многих окружных избиркомов, основанные на небезупречной экспертизе графологов, признававших недействительными подписи по далеко не очевидным основаниям, и последовавшая серия отказов выглядят откровенным издевательством чиновников над стремлением многих десятков тысяч москвичей реализовать свое право голоса. А заявление членов избиркома о политическом давлении устроителей митинга на комиссию отражает опасения бюрократии перед покушениями на ее прерогативы определять состав городского парламента. Эти люди надеются сохранить порядок, при котором Мосгордума отражает главным образом интересы исполнительной власти разных уровней, и опасаются, что она начнет выполнять свою функцию: представлять интересы горожан и защищать их в противоречиях с мэрией и префектурами.