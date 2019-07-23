От редакции
Статья опубликована в № 4860 от 23.07.2019 под заголовком: Сверхурочная Россия

Больше уставать и хуже жить

Регулярный сверхурочный труд снижает качество жизни работающих россиян

Широкое распространение в России переработок в вечернее время и выходные дни может привести к негативным социально-экономическим последствиям, в том числе снижению качества жизни и производительности труда россиян, а также повлиять на отношения в семье. Переработка может отразиться и на взаимоотношениях между работодателями и работниками.

Андрей Шевчук и Анна Красильникова из Высшей школы экономики сравнили масштабы распространения нетрадиционных рабочих графиков в разных странах и проанализировали их влияние на жизнь работников на основе международного исследования ЦЕССИ (Институт сравнительных социальных исследований). В России были опрошены 2484 человека, 53,7% которых (1335) имели оплачиваемую работу. Круглосуточный график и нерегламентированное время работы перестали быть уделом военных, сотрудников правоохранительных органов и чрезвычайных служб. Постиндустриальная эпоха и развитие средств коммуникации, а также экономические неурядицы привели к росту доли сотрудников, работающих сверх положенного времени.

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Комментарии
s1138
23:27 22.07.2019
"И высокопоставленным чиновникам, и бизнесу пора понять, что причина низких доходов россиян не в их недостаточной нагрузке" - причина в нехватке капиталов после 100 лет правления большевиков и их преемников. Но поскольку преемники продолжают править в том же духе, капиталам в РФ неоткуда прирастать, кроме как от роста нагрузки работников. От понимания тут ничего не изменится.
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