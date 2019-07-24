Постсоветская стеб-ностальгия в американском Instagram

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Lady Gaga / Instagram

Количество комментариев в инстаграме Леди Гаги неуклонно увеличивается – в конце минувшей недели их было сначала 300 000, потом полмиллиона, а вчера уже миллион, и счетчик работает быстрее, чем мы пишем эту колонку. Флешмоб, который, как пишут СМИ, организовало инстаграм-сообщество «халатов», нацеленное на троллинг звезд, не останавливается уже неделю: в комментариях устраивают переклички земляков, обмениваются рецептами, цитируют классику, ищут мужей и жен (как новых, так и уже имеющихся, не пришедших домой к обеду вовремя), рассказывают анекдоты и высмеивают стереотипы о страшных русских, пьющих водку и играющих на балалайке.

«У меня медведь сбежал, может кто-то встречал на улице? Откликается на кличку Пушок! Приметы: медведь, с ним бутылка водки и балалайка! Если кто-то его видел, сообщите, мне очень дорога та водка!!!» (здесь и далее в цитатах – орфография и пунктуация авторов)

Для того чтобы разобраться в том, что происходит, нам придется вернуться на 15 лет назад. В 2004 г. в журнал русскоязычного пользователя livejournal пришел пользователь из США и посетовал на то, что он не понимает текста, хотя lj – американский сайт и здесь все должно быть написано по-английски, а не «по-албански». Пользователи кириллического сегмента стали агрессивно отвечать, что мир не обязан прогибаться под американца. Пренебрежительное отношение к русскому языку внезапно стало силой, сплотившей сотни жж-юзеров, а фраза «учи олбанский» быстро стала мемом.