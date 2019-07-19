Где русскому комментатору весело

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













На этой неделе рунет охватила гагамания: российские пользователи написали больше полумиллиона комментариев к посту в Instagram американской поп-дивы Леди Гаги и продолжают колотить по клавишам со скоростью 3,5 комментария в секунду. Это невообразимые цифры для русскоязычных аккаунтов в любой социальной сети и очень-очень много по международным стандартам Instagram. У самой популярной картинки в этой соцсети – а это фотография куриного яйца (нет, об этом феномене мы сейчас не будем) – 54 млн лайков и 3,2 млн комментариев.

До этого посты Леди Гаги собирали в среднем 5000–10 000 комментариев, каждый день на ее аккаунт подписывалось 7000–12 000 новых пользователей. Русская волна буквально за четыре дня принесла ей 200 000 новых фанатов в Instagram, следует из данных сервиса статистики Trackalytics.