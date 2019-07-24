Чего ждать от нового британского премьера Бориса Джонсона

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AFP

«Много народу сомневается в мудрости вашего решения [выбрать Бориса Джонсона лидером партии]. И даже в этом зале сидят люди, которые поражены тем, что произошло. Но ни у одного человека, ни у одной партии нет монополии на мудрость». Это цитата из, скажем так, инаугурационной речи Бориса Джонсона, нового председателя Консервативной партии Великобритании и будущего премьер-министра.

Надо сказать, не только остроумное высказывание, которыми славен Борис Джонсон, но явно еще и декларация: несмотря на всю самоуверенность, всю решительность, лидер консерваторов обещает однопартийцам, что не будет действовать в одиночку.