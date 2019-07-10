Русофил, а Путина оскорбил

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Бывший мэр Лондона Борис Джонсон Mary Turner / AFP

Неуклюжий и растрепанный, недисциплинированный и неорганизованный, пьяница, бабник и скандалист – это все про Бориса Джонсона, и, похоже, что именно его британцы хотели бы видеть своим премьер-министром. В гонке за пост британского премьера осталось два кандидата – бывший мэр Лондона, а сейчас депутат нижней палаты парламента Борис Джонсон и министр иностранных дел Джереми Хант. Опросы показывают, что шансы Джонсона выше.

За кресло премьера, если Джонсон его добьется, ему придется заплатить немалую цену – как подсчитала газета The Times, больше полумиллиона фунтов в год. Премьер не имеет права выступать за деньги с речами перед банкирами и страховыми брокерами – а это принесло Джонсону минимум 400 000 фунтов с тех пор, как год назад он уволился с поста министра иностранных дел. Не сможет глава государства и писать за гонорар колонки в The Daily Telegraph – на этом Джонсон заработал еще около 275 000 фунтов. Взамен он получит зарплату премьера – 158 000 фунтов.

Петух вместо индейки

«Я русофил, причем русофил убежденный. У меня есть предки в Москве», – говорил Джонсон, когда в 2017 г. приехал в Москву на переговоры с Сергеем Лавровым. Насчет Москвы он погорячился, но в родословной Джонсона действительно царит интернационал. Его прабабушка – черкешенка, бежавшая в Османскую империю. Прадед – министр внутренних дел последнего Великого визиря Османской империи – был казнен после прихода Ататюрка (после этого его сын, дед Джонсона, бежал в Англию). Другой прадед был американским ученым-палеографом еврейского происхождения из города в Литве, т. е. из Российской империи. А еще Джонсон – отдаленный потомок короля Георга II.

Борис родился 19 июня 1964 г. в Нью-Йорке, где его отец Стэнли Джонсон учился в Колумбийском университете. Поэтому долгое время у Джонсона было двойное гражданство – Великобритании и США. От второго паспорта он отказался только в 2016 г., пожаловавшись, что американские налоговики стрясли с него кучу денег после продажи дома в Лондоне.

Детство Джонсона прошло в Лондоне, потом отец вернулся в США на работу во Всемирный банк, затем переехал в Брюссель на работу в Еврокомиссии. В 10 лет, когда Джонсон учился в Бельгии, учителя вызвали родителей и заявили: их сын крайне одарен и лучшее, что можно для него сделать, – как можно быстрее отправить в английскую школу-интернат. Там его натаскают в латыни, греческом и других предметах, и парень сможет поступить в лучшие вузы страны. Так в 14 лет Джонсон оказался в Итоне. Как раз в это время родители развелись, отец снял квартиру по соседству, а Шарлотта Джонсон Валь отказалась от алиментов, хотя все четверо детей остались с ней, и зарабатывала ремеслом художника. Как-то она послала детей купить индейку на Рождество. Вернулись они с тушкой крупного петуха – больше ни на что не хватило денег. «Прямо как у Диккенса», – шутила мать.

Позже она второй раз вышла замуж и добилась успеха как художник. В конце 2000-х она рассказывала, что продает небольшую картину за 1000 фунтов, а полотно побольше – от 5000. Журналиста The Telegraph поразил мастерски сделанный портрет Бориса Джонсона, висящий рядом с ее кроватью. «На самом деле это автопортрет. Борис очень талантлив и рисует, когда может», – гордо сказала Шарлотта.

От пьянок к искусству дебатов

В 1983 г. Джонсон поступил в Оксфорд на курс классической литературы, получив стипендию. Учебой там особо не загружали, пишет один из выпускников на страницах Financial Times (FT): достаточно было раз в неделю написать эссе и зачитать его преподавателю, который, как правило, не придирался. Был случай, когда студент под одобрительное кивание профессора прочитал половину эссе, прежде чем товарищи его заложили: «читал» он с абсолютно чистого листа.

Джонсон рос тихим старательным ребенком. В детстве он страдал от глухоты и перенес несколько операций. Удивительно, что он стал не зубрилой, а членом Буллингдон-клуба (The Bullingdon Club). Это сообщество оксфордских студентов известно шумными вечеринками, пьянками и хулиганскими выходками – вплоть до погромов в пабах и общежитии. Чем Джонсон и занимался вместе с другим членом клуба – Дэвидом Кэмероном.