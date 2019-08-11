Борис Джонсон собирает в правительство единомышленников по Brexit

Новый министр иностранных дел Доминик Рааб считает, что выход из ЕС без сделки даст Великобритании шансы хорошо поторговаться в будущем

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Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании Daniel Leal-Olivas / AFP

Доминик Рааб, возглавив МИД, первый визит нанес в Канаду. Потом отправился в США и затем в Мексику. Он претворяет в жизнь хитрый план сторонников Brexit. Правда, экс-министр финансов США Лоуренс Саммерс отзывается об этом плане с неприкрытым скептицизмом.

«Понаехавший»

Рааб не скрывает свою мечту – когда-нибудь стать премьер-министром Великобритании. Но его карьера порой двигалась до обидного медленно. Может быть, потому, что ему не стоило конфликтовать с министром внутренних дел страны по имени Тереза Мэй? Но кто же знал, что она окажется в кресле премьера...

Одна такая стычка произошла в 2014 г. В избирательном округе Рааба в графстве Суррей.

Приезжий из Непала стал виновником ДТП. Его осудили за непредумышленное убийство и пытались выслать из страны – но не смогли. Адвокат заявил о праве непальца на семейную жизнь согласно законам ЕС. Судья прислушался и оставил того в стране. Нюанс был в том, что ни детей, ни жены у непальца и в помине не было.

Рааб написал законопроект, чтобы судьи не могли блокировать депортацию, ссылаясь на общеевропейские законы. Мэй, возглавлявшая МВД, принялась пугать штрафами со стороны Брюсселя. Неожиданно Рааба поддержало около сотни консерваторов. Мэй и премьер-министру Дэвиду Кэмерону пришлось изрядно попотеть, чтобы инициатива Рааба не набрала нужного числа голосов.

В этой истории есть некоторое противоречие. Рааб и сам относится к «понаехавшим». Его отец попал в Великобританию в шестилетнем возрасте из Чехии, не зная ни слова по-английски. Дело было в 1938 г., семья бежала от Гитлера, и неспроста – их оставшиеся в Восточной Европе родственники не пережили холокост.

«Мне нравится, что мы [Великобритания] – плавильный котел, я просто беспокоюсь о последствиях», – оправдывался Рааб в интервью сайту Surrey Live три года назад. Его волнует влияние миграции на безработицу, уровень зарплат, здравоохранение, загруженность школ. Вера в миграционную систему не будет восстановлена, пока приезжие не слезут с шеи государства, перейдя на самообеспечение, а государство не возьмет под свой контроль миграционный поток и не ограничит передвижение преступников, настаивал Рааб. И резюмировал: «Ни одну из этих трех вещей мы не можем сделать, пока мы в ЕС».