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В Британском музее появились пародийные банкноты, посвященные Brexit

В Британском музее в Лондоне появились банкноты, созданные противниками Brexit, сообщает Financial Times. На них изображены политики, выступающие за выход Великобритании из Евросоюза, – премьер-министр Борис Джонсон и лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг.

Купюра с Джонсоном имеет «номинал» 350 млн фунтов стерлингов – во столько сторонники Brexit во время кампании перед референдумом оценивали недельную выгоду от выхода из ЕС. Мол, такую сумму Великобритании не нужно будет платить в бюджет ЕС и ее можно будет перенаправить в Национальную систему здравоохранения (NHS). Оппоненты неоднократно указывали, что эта цифра – фейк: страна также получала деньги из бюджета ЕС, например, на субсидии фермерам, гранты частному сектору, региональное развитие.

Один из британцев также подал иск против Джонсона, обвинив его во лжи перед референдумом.

Также на банкноте с нынешним премьером написано «Обещания, обещания, обещания» и «Я обещаю не заплатить NHS сумму в 350 млн фунтов».

Dick Daniel/Trustees of the British Museum

У второй купюры «номинал» равен 50 гинеям (так называлась британская золотая монета, находившаяся в обращении в XVIII–XIX вв.). На ней в шляпе-цилиндре изображено лицо Риса-Могга, которого в Великобритании за его взгляды и манеры называют «почетным членом XVIII в.». На купюре отмечено, что она выпущена Имперским банком Brexit, и есть приписка: «Я обещаю заплатить себе больше, чем вам». Фоном служит пьяная сцена с гравюры Уильяма Хогарта «Переулок джина».

Dick Daniel/Trustees of the British Museum

Банкноты были созданы в 2018 г. группой активистов Bath for Europe («Город Бат – за Европу») и предназначались для раздачи во время демонстраций против выхода из ЕС, отмечает FT. Как рассказал изданию куратор Британского музея Том Хокенхалл, он получил пачку таких банкнот в этом году и сохранил пару штук для музейной коллекции. По его словам, люди часто используют пародийные банкноты для распространения политических посланий, поскольку они похожи на настоящие и многие прохожие поднимут их, увидев лежащими на земле. При этом Хокенхалл отметил, что хотел бы получить подобные купюры и от сторонников Brexit. Тогда музей смог бы показать точку зрения «обеих сторон, а не только 48% населения».