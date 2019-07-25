Кастомизация заменила цензуру

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Для постправды, по определению Оксфордского словаря, объективные факты как аргументы в дискуссии менее важны, чем апелляция к личным убеждениям и эмоциям. В этом есть горькая ирония: объяснять в авторитарных режимах, что такое постправда, на примере стран, которых они записали себе во враги.

Это произошло с изданной на русском языке книгой израильского историка Юваля Ноя Харари «21 урок для XXI века». Российское издательство «Синдбад» с одобрения автора внесло в нее содержательные правки. В частности, вместо слов Владимира Путина о Крыме в главе «Постправда» фигурирует Дональд Трамп и его фактологическая ложь. Телеканалу RTVI Харари пояснил: его главная задача – донести идеи об угрозе диктатуры, экстремизма и нетерпимости широкой аудитории, в том числе в недемократических режимах, ради чего он разрешает менять некоторые «острые» примеры.