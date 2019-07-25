Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4863 от 26.07.2019 под заголовком: Вещь недели: Книга постправды Ювая Ноя Харари

Кастомизация заменила цензуру

Попытки подстроить содержание книги под конкретные страны вредит репутации автора

Для постправды, по определению Оксфордского словаря, объективные факты как аргументы в дискуссии менее важны, чем апелляция к личным убеждениям и эмоциям. В этом есть горькая ирония: объяснять в авторитарных режимах, что такое постправда, на примере стран, которых они записали себе во враги.

Это произошло с изданной на русском языке книгой израильского историка Юваля Ноя Харари «21 урок для XXI века». Российское издательство «Синдбад» с одобрения автора внесло в нее содержательные правки. В частности, вместо слов Владимира Путина о Крыме в главе «Постправда» фигурирует Дональд Трамп и его фактологическая ложь. Телеканалу RTVI Харари пояснил: его главная задача – донести идеи об угрозе диктатуры, экстремизма и нетерпимости широкой аудитории, в том числе в недемократических режимах, ради чего он разрешает менять некоторые «острые» примеры.

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Комментарии
kirill.shirinskiy
03:31 26.07.2019
Что за автор? Не читал и не слышал про него. И вряд ли будут читать. Что касается размышлений об экономике авторитарных правителей, то мне ближе мысли Дани Родерика, который часто сравнивает между собой Путина, Эрдогана и Орбана.
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