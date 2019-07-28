Почему в России горит много лесов

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Густой дым лесных пожаров накрыл города Сибири, Урала и Поволжья. С огнем можно было бы справиться на начальной стадии, но регионы не тушат все, что можно не тушить, – нет средств.

По данным «Гринпис Россия», пожарами охвачено более 3 млн га леса, что сопоставимо с площадью Бельгии; всего в весенне-летний сезон – 11 млн га, больше Португалии. Хуже в XXI в. было и в 2003 г., и в 2012 г., но, скорее всего, на этой неделе рекорд будет побит, говорит Григорий Куксин из «Гринпис Россия». Обычно дым сносит на безлюдный восток и север, в этом году он заметнее, так как движется на запад – в Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск и Казань.