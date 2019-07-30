Основатели финансовых пирамид умело используют жажду легкой наживы

Забывшие или не знающие об МММ несут деньги в новые «Рога и копыта»

Статья опубликована в № 4865 от 30.07.2019 под заголовком: Пирамида из трех букв

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История создания и краха компании МММ и ей подобных демонстрирует искушенность строителей пирамид, их умение завлекать различными способами легкого обогащения чрезмерно доверчивых и финансово малограмотных людей.

25 лет назад, 29 июля 1994 г., основатель компании МММ Сергей Мавроди объявил о снижении цены ее акций в 127 раз. МММ стала символом пирамиды и изощренного обмана вкладчиков, хотя была не первым и далеко не единственным примером подобного рода. Аферы с привлечением средств доверчивых людей под обещание быстрого и легкого обогащения возникли в конце ХIX в. Достаточно вспомнить историю французского Общества строительства Панамского канала, она завершилась крахом в январе 1889 г., утратой денег 700 000 вкладчиков и оглушительным политическим скандалом 1892 г., стоившим поста двум министрам, и внеочередными парламентскими выборами.