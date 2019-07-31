Статья опубликована в № 4866 от 31.07.2019 под заголовком: Не такие уж важные антисанкции
Мифы и реальность продовольственных антисанкций
Экономист Андрей Сизов о влиянии антисанкций на рост сельского хозяйства и потребительских цен
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Евгений Разумный / Ведомости
Пять лет назад, 6 августа 2014 г., Россия ввела запрет на импорт многих продуктов и сельхозсырья из ЕС и ряда других стран. Чиновники регулярно хвалят антисанкции, мол, мы убили двух зайцев – помогли российскому фермеру и получили важный козырь для торговли с западными «партнерами». Независимые медиа их активно критикуют – потребитель сильно переплачивает за некачественные продукты. Оба тезиса мне представляются неточными: реальное влияние антисанкций на бизнес и потребителя ограничено, а внешнеполитический эффект под большим вопросом.
Досанкционный рост
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