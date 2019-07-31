Статья опубликована в № 4866 от 31.07.2019 под заголовком: Не такие уж важные антисанкции

Мифы и реальность продовольственных антисанкций

Экономист Андрей Сизов о влиянии антисанкций на рост сельского хозяйства и потребительских цен